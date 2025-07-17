Актера из «Морских дьяволов» задержали за преступление в отношении воспитательницы

В Москве правоохранители задержали актера из «Морских дьяволов» Архипова за угон

В Москве правоохранители задержали актера сериала «Морские дьяволы» Максима Архипова. Об этом пишет Mash.

Архипова обвинили в угоне Toyota RAV4 в поселении Внуковское. Автомобиль принадлежал воспитательнице столичного детского сада. Преступление произошло в ноябре 2024 году, однако силовикам понадобилось восемь месяцев, чтобы выйти на след похитителя.

По данным Mash, актер давно нигде не снимался, а вместо этого подрабатывал грузчиком. Он также был в черных списках всех каршерингов за нарушения правил дорожного движения.

Максим Архипов снимался в сериалах «Морские дьяволы», «Условный мент-2» и «Чужой».

Ранее в Москве актера Театра на Таганке и звезду фильма «Аджика» Дмитрия Трусова задержали с наркотиками.