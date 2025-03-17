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12:05, 17 марта 2025Силовые структуры

Актера Театра на Таганке задержали с наркотиками

В Москве актера Театра на Таганке Трусова задержали с наркотиками
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве актера Театра на Таганке и звезду фильма «Аджика» Дмитрия Трусова задержали с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина ехал домой, но его остановили сотрудники полиции. Они заметили, что актер сильно нервничает, и решили обыскать его. В кармане Трусова нашли сверток с запрещенным веществом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному может грозить до трех лет колонии.

Ранее стало известно, что в Москве задержали боксера из Дагестана Рустама И. по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.

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