В московском массажном салоне задержали боксера с наркотиками

В Москве задержали боксера по подозрению в хранении наркотиков

В Москве задержали боксера из Дагестана Рустама И. по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен пришел в массажный салон на Пресненской набережной. Сотрудники заметили у него пакетик с белым порошком и вызвали полицию. Правоохранители изъяли запрещенное вещество и отправили на экспертизу. Боксера сейчас допрашивают.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.