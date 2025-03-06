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11:48, 6 марта 2025Силовые структуры

В московском массажном салоне задержали боксера с наркотиками

В Москве задержали боксера по подозрению в хранении наркотиков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали боксера из Дагестана Рустама И. по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен пришел в массажный салон на Пресненской набережной. Сотрудники заметили у него пакетик с белым порошком и вызвали полицию. Правоохранители изъяли запрещенное вещество и отправили на экспертизу. Боксера сейчас допрашивают.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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