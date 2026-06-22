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18:40, 22 июня 2026Силовые структуры

Сотрудница Верховного суда впала в кому после уколов в Москве

В Москве сотрудница Верховного суда впала в кому после уколов красоты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

В Москве 52-летняя сотрудница Верховного суда впала в кому после процедуры мезотерапии в клинике эстетической медицины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина обратилась в Oria Clinic на улице Беловежской, чтобы сделать уколы красоты. За процедуру взяли 20 тысяч рублей и пообещали сияющую кожу, однако во время инъекций клиентке стало плохо и она потеряла сознание. На место вызвали скорую, которая увезла женщину в реанимацию.

Более двух суток женщина находилась в коме, в результате врачам удалось стабилизировать ее состояние. Как заявили медики, такие инциденты происходят крайне редко — чаще процедура не дает побочных эффектов. Осложнения могут возникнуть, если использовались нестерильные инструменты или есть индивидуальная непереносимость препарата.

Ранее напавший с мачете на торговый центр в Краснодаре объяснил свой поступок.

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