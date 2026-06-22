Напавший с мачете на торговый центр в Краснодаре объяснил свой поступок

Напавший с мачете на торговый центр в Краснодаре заявил, что был озлоблен на людей

Напавший с мачете на торговый центр в Краснодаре 19-летний Григорий Артюшин заявил, что был озлоблен на людей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что злость копилась на протяжении многих лет, а сам он был слаб, не сформирован как личность и увлекался контентом о массовых расправах. Все это, по его словам, привело к тому, что он совершил.

20 июня внутри ТЦ Артюшин взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего стал резать людей. Кроме ножевых ранений, у пострадавших диагностированы также травмы от осколков. 41-летняя женщина не пережила нападение.

Артюшин признал вину, его отправили в СИЗО.