Напавший на торговый центр в Краснодаре с мачете раскаялся

Напавший на торговый центр в Краснодаре признал вину

19-летний юноша, напавший с мачете на торговый центр (ТЦ) West Mall в Краснодаре, полностью признал свою вину. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Преступник в ходе допроса в следственном управлении СК по региону заявил, что раскаивается в содеянном. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая, а также экспертиза холодного оружия.

Днем 20 июня внутри ТЦ нападавший сначала взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего стал резать людей. Кроме ножевых ранений, у пострадавших диагностированы также травмы от осколков. 41-летняя женщина не пережила нападение.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Напавшему может грозить до 20 лет лишения свободы.

