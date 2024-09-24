Бывшего футболиста сборной России осудили за покушение на сбыт наркотиков

На Кубани экс-футболисту Бугаеву дали 9,5 года за покушение на сбыт наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в октябре 2023 года Бугаев получил сообщение с координатами «закладки» и извлек из тайника почти полкилограмма метилэфедрона. Наркотическое вещество экс-футболист приобрел для дальнейшего сбыта, однако не смог довести задуманное до конца и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Изначально спортсмен утверждал, что хотел лишь помочь силовикам поймать людей, которые занимаются распространением наркотиков, однако позже признал вину в преступлении и раскаялся. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Останкинский районный суд Москвы отправил под стражу сына известного советского актера Владимира Сошальского, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств. Предварительно, молодого человека задержали в момент закладки партии запрещенных веществ.