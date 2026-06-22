В Конго сообщили о появлении новой смертельно опасной болезни

В Конго за 19 дней 14 человек стали жертвами неизвестной болезни

В Демократической Республике Конго за 19 дней от болезни неизвестного происхождения скончались 14 человек. Об этом сообщил местный депутат Жак Илунгу Опени, слова которого приводит Afrik-Info.

По словам политика, с начала июня деревня Моколо-Биала в провинции Квилу «постепенно пустеет из-за новой неизвестной болезни». Депутат призвал центральное правительство и власти провинции незамедлительно вмешаться в ситуацию, установить природу заболевания и принять меры по защите населения.

Симптомами болезни являются сильная головная боль, боль в животе и коленях, а также рвота. Как отмечают пациенты, болезнь прогрессирует крайне быстро — смерть наступает в течение суток после появления первых симптомов. Специалисты на местах взяли образцы и проводят лабораторные исследования.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сочла минимальными риски заноса лихорадки Эбола в Россию.