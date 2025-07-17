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11:15, 17 июля 2025Ценности

Алеся Кафельникова снялась с голой грудью в мокром топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова показала кадры с откровенной съемки. Соотвествующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в белом мокром топе с длинными рукавами, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее голая грудь. Кроме того, на ней были черные трусы с жемчужинами на лямках. Образ знаменитости дополнили макияж в нейтральных тонах, золотые круглые серьги и распущенные волосы.

«Ты в том возрасте, когда лучше смотреть на морские волны, чем купаться в них», — подписала звезда публикацию.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Тогда модель разместила снимки, на которых попозировала в укороченном лонгсливе и ультракороткой юбке.

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