Аллигатор напал на 15-летнюю девушку

В США 15-летняя девушка отбилась от аллигатора, ударив его кулаком

В США девушка отбилась от аллигатора, который укусил ее за ногу. Об этом пишет Click Orlando.

Инцидент произошел 22 июня, когда 15-летняя Саммер Хайнот зашла в реку Понд-Крик в округе Окалуса, штат Флорида. Неожиданно на нее напал трехметровый аллигатор. Однако школьница не растерялась. «Я развернулась и начала бить его по голове кулаками. Он отпустил, но потом снова схватил и потащил под воду», — рассказала Хайнот.

Подружки помогли пострадавшей выбраться на берег, после чего ее доставили в больницу с рваными ранами. Сейчас состояние подростка стабильное. Врачи отмечают ее мужество и быструю реакцию.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке США аллигатор напал на 12-летнего ребенка во время купания. Инцидент произошел на озере Уаккамоу в штате Северная Каролина.