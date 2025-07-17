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06:01, 17 июля 2025Из жизни

Аллигатор напал на 15-летнюю девушку

В США 15-летняя девушка отбилась от аллигатора, ударив его кулаком
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: U.S. Fish and Wildlife Service / Handout / Reuters

В США девушка отбилась от аллигатора, который укусил ее за ногу. Об этом пишет Click Orlando.

Инцидент произошел 22 июня, когда 15-летняя Саммер Хайнот зашла в реку Понд-Крик в округе Окалуса, штат Флорида. Неожиданно на нее напал трехметровый аллигатор. Однако школьница не растерялась. «Я развернулась и начала бить его по голове кулаками. Он отпустил, но потом снова схватил и потащил под воду», — рассказала Хайнот.

Подружки помогли пострадавшей выбраться на берег, после чего ее доставили в больницу с рваными ранами. Сейчас состояние подростка стабильное. Врачи отмечают ее мужество и быструю реакцию.

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