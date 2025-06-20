Аллигатор напал на девочку на мелководье

В США аллигатор укусил 12-летнюю девочку, которая купалась в озере

На юго-востоке США аллигатор напал на ребенка во время купания. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на озере Уаккамоу в штате Северная Каролина. 12-летняя девочка купалась с друзьями на мелководье, когда почувствовала резкую боль и закричала: «Что-то укусило меня!» Из воды показался крупный аллигатор длиной около двух метров. Все дети в панике выбежали на берег.

Специалисты из Комиссии по дикой природе Северной Каролины оперативно отловили и усыпили опасного хищника. Пострадавшая получила серьезные травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.

Мэр города Уаккамоу Мэтт Уилсон, который лично знает пострадавшую девочку, призвал жителей и туристов соблюдать осторожность. «С ростом населения увеличивается и число аллигаторов — нельзя кормить их и выбрасывать пищевые отходы в воду», — предупредил он.

Биолог Алисия Вассмер отметила, что нападения аллигаторов остаются редкостью, и в этом случае поведение животного не было охотничьим. Тем не менее по протоколу, любого аллигатора, контактировавшего с человеком, необходимо усыплять.

Ранее в Мексике десятилетний мальчик едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Он забрался в мангровые заросли, несмотря на запрещающие знаки.