Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 20 июня 2025Из жизни

Аллигатор напал на девочку на мелководье

В США аллигатор укусил 12-летнюю девочку, которая купалась в озере
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Huang Bohan / XinHua / Globallookpress.com

На юго-востоке США аллигатор напал на ребенка во время купания. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на озере Уаккамоу в штате Северная Каролина. 12-летняя девочка купалась с друзьями на мелководье, когда почувствовала резкую боль и закричала: «Что-то укусило меня!» Из воды показался крупный аллигатор длиной около двух метров. Все дети в панике выбежали на берег.

Специалисты из Комиссии по дикой природе Северной Каролины оперативно отловили и усыпили опасного хищника. Пострадавшая получила серьезные травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.

Мэр города Уаккамоу Мэтт Уилсон, который лично знает пострадавшую девочку, призвал жителей и туристов соблюдать осторожность. «С ростом населения увеличивается и число аллигаторов — нельзя кормить их и выбрасывать пищевые отходы в воду», — предупредил он.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Биолог Алисия Вассмер отметила, что нападения аллигаторов остаются редкостью, и в этом случае поведение животного не было охотничьим. Тем не менее по протоколу, любого аллигатора, контактировавшего с человеком, необходимо усыплять.

Ранее в Мексике десятилетний мальчик едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Он забрался в мангровые заросли, несмотря на запрещающие знаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

    В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Пашиняна

    Раскрыта неудобная правда о Европе

    В Дании возмутились желанием США разместить военные базы на территории страны

    ВСУ нанесли удар по региону России

    Аллигатор напал на девочку на мелководье

    Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

    Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

    Уролог посоветовал мужчинам простой тест для определения необходимости обрезания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости