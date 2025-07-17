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03:02, 17 июля 2025Мир

Американский сенатор призвал США помочь Украине добиться успеха

Американский сенатор Тьюн: США нужно делать все для успеха Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Украины. Об этом заявил лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тьюн в интервью телеканалу Fox News.

Так он ответил на вопрос о перспективе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойного оружия. По мнению сенатора, Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву и оказать давление на Москву.

Тьюн также добавил, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это «зеленый свет» от американского президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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