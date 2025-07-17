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09:17, 17 июля 2025Россия

Армяне России обратились к Пашиняну с одним призывом

Глава «Союза армян России» Абрамян призвал премьера Армении Пашиняна к отставке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Организация «Союз армян России» обратилась к премьеру Армении Николу Пашиняну с призывом уйти в отставку. К этому действию политика призвал президент организации Ара Абрамян, его слова приводит РИА Новости.

Абрамян отметил, что Пашиняну придется пойти на этот шаг в случае, если он «хоть немножко думает об армянском народе».

Он должен прямо сейчас сказать: «Знаете что, раз так, я ухожу». Это единственное, что правильно будет для него

Ара Абрамян

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе из ОДКБ. Парламентарий напомнил, что, помимо Пашиняна, в стране есть народ, а также законодательный орган. Он также упомянул международные договоры, которые необходимо рассматривать с точки зрения продления или непродления.

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