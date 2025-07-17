Беспилотный автомобиль вызвал растерянность у остановивших его инспекторов российской ГАИ

Полицейские не смогли установить водителя беспилотного авто в Казани

В Казани экипаж ГАИ остановил беспилотный автомобиль без водителя, которым управляли с телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, все люди в остановленной машине заявили, что они пассажиры, а собственник LiXiang L7 пояснил, что автомобиль управляется с телефона и никому не надо сидеть за рулем. Растерявшиеся ненадолго полицейские по итогу выписали всей компании штраф за непристегнутые ремни и отпустили.

Один из экспертов в МВД заявил изданию, что пока не существует автопилота, который научился бы останавливаться по требованию инспектора. Остановка, совершенная LiXiang, инициирована человеком, который и будет считаться водителем транспортного средства. Если нажимавший на кнопки окажется пьян, его заберут в изолятор.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что его компания уже тестирует роботакси без водителей.