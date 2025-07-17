Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 17 июля 2025Силовые структуры

Беспилотный автомобиль вызвал растерянность у остановивших его инспекторов российской ГАИ

Полицейские не смогли установить водителя беспилотного авто в Казани
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Казани экипаж ГАИ остановил беспилотный автомобиль без водителя, которым управляли с телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, все люди в остановленной машине заявили, что они пассажиры, а собственник LiXiang L7 пояснил, что автомобиль управляется с телефона и никому не надо сидеть за рулем. Растерявшиеся ненадолго полицейские по итогу выписали всей компании штраф за непристегнутые ремни и отпустили.

Один из экспертов в МВД заявил изданию, что пока не существует автопилота, который научился бы останавливаться по требованию инспектора. Остановка, совершенная LiXiang, инициирована человеком, который и будет считаться водителем транспортного средства. Если нажимавший на кнопки окажется пьян, его заберут в изолятор.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что его компания уже тестирует роботакси без водителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Ветеран «Вагнера» заявил об отношении к бойцам СВО на гражданке как к людям второго сорта

    Медведев разъяснил процесс «дебандеризации» Украины

    В НАТО высказались о переброске Patriot на Украину

    Назван способ составить идеальный рацион для похудения

    Раскрыта главная причина изменения позиции Трампа по Украине

    Крыло российского самолета повредили лестницей

    58-летняя Сальма Хайек в бикини попала на обложку журнала

    Армия России взяла село Дегтярное в Харьковской области

    Россиянин готовил взрыв на энергообъекте и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости