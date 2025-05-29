Маск выпустил на дороги роботакси Tesla без водителей

Илон Маск заявил о тестировании сервиса роботакси Tesla без водителя

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что его компания уже несколько дней тестирует роботакси без водителей. Об этом сообщает профильное издание Electrek.

В конце апреля стало известно, что Tesla запустила сервис роботакси в США с оператором за рулем. Однако для полноценного запуска без оператора компания должна сначала протестировать технологию. В конце мая глава Tesla Илон Маск признался, что его компания выпустила на дороги автомобили без операторов внутри и они работают уже несколько дней.

«Мы тестировали беспилотные автомобили Model Y без водителя на общественных улицах города Остин без каких-либо инцидентов на месяц раньше запланированного срока», — подчеркнул Маск. Предприниматель заявил, что Tesla запустит коммерческий сервис для клиентов в июне.

Журналисты медиа заметили, что Tesla, судя по всему, использует машины без водителя, но с удаленным оператором для контроля поездок. Ранее о том, что Tesla не сможет обойтись без операторов, заявили аналитики Morgan Stanley.

Специалисты Electrek негативно оценили запуск роботакси без оператора в салоне автомобиля. «Это не победа, если после нескольких дней испытаний не будет "никаких инцидентов"», — заметил автомобильный эксперт Фред Ламберт. По его словам, для того чтобы зафиксировать успех, роботакси должны проехать сотни тысяч миль.

Ранее глава SpaceX Илон Маск назвал успешную эксплуатацию ракет Starship главной целью на ближайшие годы. По его словам, Starship станет «святым Граалем ракетостроения».