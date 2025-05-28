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11:51, 28 мая 2025Наука и техника

Илон Маск назвал главную цель SpaceX на ближайшие 10 лет

Маск: Главная цель SpaceX на 10 лет — успешная эксплуатация Starship
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters

Глава корпорации SpaceX Илон Маск назвал успешную эксплуатацию ракет Starship главной целью на ближайшие годы. Об этом Маск заявил в интервью изданию ArsTechnica.

Отвечая на вопрос о главных задачах SpaceX на ближайшее десятилетие, предприниматель подчеркнул первостепенную важность стабильного запуска проекта Starship. По словам миллиардера, создание первой полностью многоразовой орбитальной ракеты-носителя является лишь вопросом времени. Маск подчеркнул, что подобная ракета станет «святым Граалем ракетостроения».

Интервью Маска взяли за несколько часов до девятого тестового полета Starship, который завершился неудачей из-за бесконтрольного вращения аппарата. При этом Илон Маск подчеркнул, что главной целью тестовых запусков является сбор данных и проверка экспериментальных компонентов ракеты.

Также миллиардер рассказал, что новое поколение двигателей Raptor 3 будет готово к концу года. Они получат полностью переработанную заднюю часть ускорителя и избавятся от теплового экрана.

В заключении Маск признался, что десять лет назад он полагал, что хотя бы один из проектов — Starship или Starlink — потерпит неудачу. «Любой исход для нас, который не приведет к кончине, будет хорошим исходом», — подытожил предприниматель.

В начале мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков Starship в год.

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