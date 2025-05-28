Девятый тестовый полет корабля Starship закончился неудачей

Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.
После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако спустя полчаса начал бесконтрольно вращаться.
Ранее в SpaceX объяснили, что авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor.
7 мая сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков многоразовой транспортной системы Starship в год с площадки в Техасе.