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05:10, 28 мая 2025Наука и техника

Девятый тестовый полет корабля Starship закончился неудачей

Девятый пуск ракеты Starship компании SpaceX закончился неудачей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.

После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако спустя полчаса начал бесконтрольно вращаться.

Ранее в SpaceX объяснили, что авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor.

7 мая сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков многоразовой транспортной системы Starship в год с площадки в Техасе.

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