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16:14, 19 мая 2025Наука и техника

Роботакси Tesla будут управлять удаленно

Morgan Stanley: Роботакси Tesla будут управлять удаленно специальные операторы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josiah True / Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация Tesla, скорее всего, будет управлять своими роботакси удаленно с помощью операторов. Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на отчет Morgan Stanley.

По мнению аналитика Адама Джонаса, Tesla оказалась не готова к запуску беспилотного такси, который должен состояться в середине 2025 года. Поэтому большая часть автомобилей получит удаленное управление: фактически кроме пассажиров в салоне никого не будет, однако это окажется не автопилот в привычном понимании.

Джонас заметил, что на первом этапе фирма выпустит 10-20 автомобилей, которые будут работать в Остине, штат Техас. Воспользоваться услугами роботизированного такси первое время можно будет только по приглашениям от компании. По словам Адама Джонаса, специалисты Tesla будут тщательно контролировать все этапы поездки, потому что компания «не может облажаться» с этим проектом.

Журналисты Electrek напомнили, что еще в ноябре 2024 года Tesla начала нанимать телеоператоров — специалистов для удаленного контроля за роботакси. Авторы заметили, что такие же операторы контролируют поездки роботакси Waymo — лидера рынка беспилотных пассажирских перевозок в США. «Удаленный контроль имеет смысл, поскольку Tesla может одержать небольшую победу, хотя она будет менее впечатляющей», — подытожили авторы медиа.

В середине мая источники издания The Information рассказали, что корпорация Tesla испытывает проблемы с запуском беспилотного такси в США. Так, Tesla еще не начала тестировать свои автомобили без водителя-оператора, контролирующего ход поездки.

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