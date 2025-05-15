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10:38, 15 мая 2025Наука и техника

Tesla оказалась не готовой к запуску роботакси

The Information: Tesla не успеет запустить полноценное роботакси до конца года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Американская корпорация Tesla испытывает проблемы с запуском беспилотного такси в США. Об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа напомнили, что глава компании Илон Маск обещал запустить роботакси летом. Однако источники в корпорации рассказали, что это вряд ли произойдет. Так, Tesla еще не начала тестировать свои автомобили без водителя-оператора, контролирующего ход поездки.

Специалисты подчеркнули, что без перехода к полностью автономным тестам такси фирма не сможет выйти на американский рынок. «Это важный шаг, необходимый для того, чтобы Tesla могла запустить пилотную службу для клиентов», — заметили авторы.

В материале говорится, что перед запуском сервиса платных поездок на роботакси компания Waymo полгода тестировала свои автомобили с водителями-операторами. Затем еще полгода фирма проверяла, насколько безопасно машины могут передвигаться без оператора. Журналисты заключили, что установленный Маском дедлайн приближается, и у Tesla нет времени.

При этом они выяснили, что Tesla уже договорилась с аварийно-спасательными службами в Остине. Их специалисты будут реагировать на различные поломки и прочие неполадки в работе роботакси.

В конце апреля корпорация Tesla в ограниченном режиме запустила сервис роботакси. Он начал перевозить сотрудников компании в районе залива Остин и Сан-Франциско.

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