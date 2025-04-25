Роботакси Tesla начало работать в США

Tesla запустила в тестовом режиме роботакси в США для своих сотрудников

Американская корпорация Tesla в ограниченном режиме запустила сервис роботакси. Об этом сообщается в принадлежащем компании X-аккаунте Tesla AI.

В компании Илона Маска рассказали, что запустили роботакси в районе залива Остин и Сан-Франциско. В настоящий момент автономное такси могут протестировать только сотрудники корпорации. Также во время поездок за рулем автомобиля будет находиться оператор.

К сообщению Tesla приложила минутный ролик, демонстрирующий работу сервиса. Такси можно вызвать и разблокировать его двери через приложение. Перед началом поездки автомобиль через дисплей предложит пассажирам пристегнуть ремни безопасности. У клиентов будет возможность скорректировать через сенсорный экран свой маршрут и совершить экстренную остановку.

В корпорации признались, что их такси на автономном управлении совершило уже 1,5 тысячи поездок протяженностью более 24 тысяч километров. В Tesla не стали раскрывать сроки запуска публичного роботакси, но отметили, что предварительный запуск позволит компании проверить работу приложения и удаленного контроля.

В конце апреля журналисты издания Fortune заявили, что положение Tesla может спасти успешный запуск роботакси. Однако авторы заметили, что не знают, насколько корпорация готова к запуску полноценных автономных такси на городских дорогах.