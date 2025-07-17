Бутовских коз забрали у владельца

Бутовских коз изъяли у владельца и отправили в зоопарк

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли знаменитых коз у жителя Бутово Валерия Аникеева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Около 30 животных поместили в вагон для перевозки и, по предварительным данным, отправили в зоопарк. Занимавшиеся перевозкой специалисты отметили, что козы вели себя дружелюбно и не сопротивлялись. Аникеев отправился вслед за своими питомцами, чтобы посмотреть их новое место жительства.

Ранее бутовских коз снова заметили на прогулке в Москве. Инцидент произошел в феврале, очевидцы засняли выгул животных на видео. На кадрах козы ощипывают один из кустов во дворе дома.