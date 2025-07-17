Бывшая жена Венсана Касселя опубликовала фото в прозрачном топе

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки показала откровенные фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала перед камерой в белом наряде бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga. Так, она надела мини-шорты и майку. Затем девушка сняла последнюю, продемонстрировав прозрачный топ, через ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.

Также бывшая избранница артиста распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики.

В июне новая возлюбленная 58-летнего Касселя — 28-летняя модель Нара Баптиста — показала фигуру после родов.