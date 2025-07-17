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17:38, 17 июля 2025Бывший СССР

Бывший премьер-министр Украины прокомментировал силовую мобилизацию

Шмыгаль: Качественное управление в армии снижает страх перед службой в ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Качественное управление в армии, компетентное командование снижают страх службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны и новоизбранный министр обороны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Качественное управление в армии (...) приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации», — прокомментировал он.

По его словам, несмотря на факт насильственного призыва, мобилизация проходит по плану, и многие люди добровольно вступают в ряды ВСУ.

Денис Шмыгаль был избран министром обороны страны 16 июля, его кандидатуру поддержали 267 депутатов Верховной Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде одобрить Шмыгаля на должность министра обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия собственного производства с 40 до 50 процентов.

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