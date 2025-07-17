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13:42, 17 июля 2025Силовые структуры

Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

Экс-следователь Агаджанян по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел по УДО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Осужденный за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити» бывший следователь Левон Агаджанян вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил просьбу об УДО Агаджаняна. Он уже покинул колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке в Кировской области.

В январе 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы экс-следователя. По версии следствия, Агаджанян, работавший следователем Следственного комитета России, подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, а затем привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью.

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