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13:09, 29 января 2024Силовые структуры

Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Экс-следователь сел на 11 лет из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего следователя Левона Агаджаняна за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. По версии следствия, Агаджанян, работавший следователем Следственного комитета России, подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, а затем привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся.

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      Любовь Ширижик
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