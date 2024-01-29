Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Экс-следователь сел на 11 лет из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего следователя Левона Агаджаняна за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. По версии следствия, Агаджанян, работавший следователем Следственного комитета России, подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, а затем привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся.