Бывший сотрудник ФСБ в составе банды похитил у россиян миллионы рублей

В Петербурге суд приговорил экс-сотрудника ФСБ и его сообщников за кражи 11 млн

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Алексея Лукьянца и двух его сообщников Дмитрия Авдушева и Юрия Новожилова за ограбления местных жителей на 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Лукьянца и Авдушева признали виновными по четырем статьям, среди которых 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 162 («Разбой») УК РФ. Первый признал вину частично, а второй заявил, что невиновен. В результате бывшего силовика приговорили к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а Авдушева — к 18 годам колонии строгого режима с таким же штрафом.

Их сообщника Новожилова признали виновным по двум статьям и приговорили в 13 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2016 году Авдушев решил создать и возглавить банду для нападений на людей и похищения их денег и имущества. К участию он привлек Лукьянца и еще двух мужчин, которые занимались рукопашным боем. До задержания злоумышленники ограбили пять человек. Правоохранители также выяснили, что Лукьянец и Авдушев незаконно хранили у себя взрывчатку и оружие.

Об одном из их нападений рассказывалось ранее. Вечером 12 октября 2021 года в Санкт-Петербурге Лукьянец и Авдушев с двумя сообщниками ограбили местного жителя, предварительно избив его палками. Они украли его сумку, в которой находилось почти 11 миллионов рублей в разной валюте. После ограбления преступники скрылись на машине с подменными номерами. Их задержали на следующий день.