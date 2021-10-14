Бывшего сотрудника ФСБ арестовали после ограбления на 11 миллионов рублей

Экс-сотрудника ФСБ Александра Лукьянца и его подельника Дмитрия Авдушева арестовали на два месяца после ограбления на 11 миллионов рублей в Петербурге. Об этом в четверг, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, вечером 12 октября в Санкт-Петербурге Лукьянец и Авдушев с двумя сообщниками ограбили местного жителя, предварительно избив его палками. Они украли его сумку, в которой находилось почти 11 миллионов рублей в разной валюте.

После ограбления преступники скрылись на машине с подменными номерами. Уже на следующий день, 13 октября, Лукьянца и Авдушева задержали сотрудники правоохранительных органов. Как оказалось, Лукьянец выполнял роль водителя, еще двое сообщников подкараулили и избили жертву, а Авдушев наблюдал со стороны за обстановкой и с помощью рации координировал действия остальных сообщников.

Полиция нашла машину преступников. Внутри нее было самодельное зажигательное устройство, но грабители не успели привести его в действие, чтобы замести следы.

На слушании по избранию меры пресечения ранее 14 октября выяснилось, что Лукьянец — бывший сотрудник ФСБ, а значит, ознакомлен с принципами оперативно-разыскной работы. Московский районный суд Санкт-Петербурга поместил обоих задержанных в изолятор на два месяца. Им вменяют статью 162 («Разбой») УК РФ. Их сообщники пока не пойманы.