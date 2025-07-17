Челябинские полицейские спасли дальнобойщика после укуса осы

Челябинские полицейские спасли водителя с анафилактическим шоком после укуса осы

В Челябинской области полицейские спасли жизнь дальнобойщику, у которого развился анафилактический шок после укуса осы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

52-летний водитель грузовика почувствовал себя плохо на трассе М-5 — у мужчины опухла рука и появилась сильная слабость. На помощь ему пришли инспекторы ДПС Сергей Руснак и Василий Гаврилов, которые патрулировали этот участок дороги.

«Состояние мужчины быстро ухудшалось, он начал терять сознание», — рассказали в ГИБДД. Полицейские приняли решение срочно доставить пострадавшего в ближайшую больницу Полетаево на служебном автомобиле. Медики оперативно оказали дальнобойщику помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Гавилов и его семья выразили искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременное спасение.

Врачи напоминают, что укусы насекомых могут быть опасны для людей с аллергией, и рекомендуют всегда иметь при себе антигистаминные препараты.

Ранее сообщалось, что рабочие спасли девушку от гибели в Норильске. Пятеро мужчин Дагестана укладывали асфальт у жилого дома, когда заметили девушку, опасно сидевшую на подоконнике.