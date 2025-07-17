Дагестан захотел возить в Белоруссию урбеч

Дагестан планирует поставлять в Белоруссию урбеч, виноград, рис и консервы

Власти Дагестана планируют экспортировать в Белоруссию рис, овощные консервы, урбеч, виноград, воду и мясную халяльную продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил председатель регионального правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, дагестанские сельхозпроизводители имеют возможность поставлять продукцию в Белоруссию при заинтересованности концерна «Белкоопсоюз».

Ранее сообщалось, что в селе Карата Ахвахского района Дагестана посадили 100 килограммов картофеля, который подарил республике президент Белоруссии Александр Лукашенко. В мероприятии участвовали старейшины села и молодежь. Посаженный картофель женщины символически поливали из кувшинов.