Vogue: Лоферы и слипоны в дедушкином стиле стали трендом в 2025 году

«Дедушкины туфли» стали трендом в 2025 году. Об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Речь идет о кожаных туфлях на плоской подошве в стиле пожилых мужчин, которые отличает удобство в носке. Среди них — лоферы, топсайдеры, мокасины, слипоны, а также дерби и треккинговые сандалии.

Отмечается, что образы с подобной обувью оказались популярны у звезд. Так, их включили в свой гардероб модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг, манекенщица Кендалл Дженнер и певец Гарри Стайлс.

Ранее в июле сообщалось, что пять фасонов популярной в 1980-х годах обуви вернулись в моду летом 2025 года.