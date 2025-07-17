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11:31, 17 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады устроил перепалку с Зеленским

Нардеп Гончаренко устроил перепалку в Раде с Зеленским из-за мобилизации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу мобилизации. Кадры спора публикует в Telegram издание «Страна.ua».

Нардеп задал Зеленскому вопрос о сроках демобилизации бойцов Вооруженных сил Украины. Украинский президент ответил, что военные вернутся с фронта, «когда победят врагов», и добавил, что такие, как Гончаренко, должны для этого им больше помогать.

Нардеп в ответ прокричал, что Зеленский не имеет совести.

Ранее борец с коррупцией в Вооруженных силах Украины обвинил Зеленского в авторитаризме. По словам главы украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, за счет заведенного против него дела президент Украины демонстрирует журналистам и военным, что способен преследовать любого из них.

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