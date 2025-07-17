Для российского генерала запросили срок по делу о хищениях в парке «Патриот»

Прокурор запросил 6,5 года колонии для генерала Шестерова по делу о хищениях

Прокурор запросил шесть с половиной лет колонии общего режима для бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майора Владимира Шестерова. Об этом пишет ТАСС.

Шестеров проходит обвиняемым по статьям 159 (Мошенничество) и 292 (Служебный подлог) УК РФ. Суд рассмотрит его дело в особом порядке, потому что военный признал свою вину.

29 августа 2024 года российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного были директор парка Вячеслав Ахмедов и Шестеров.