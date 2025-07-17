Дочь Заворотнюк отреагировала на создание ремейка «Моей прекрасной няни»

Дочь Заворотнюк Анна назвала ремейк «Моей прекрасной няни» с Иванченко классным

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на новость о создании ремейка сериала «Моя прекрасная няня», который прославил ее маму. Своими эмоциями от начала съемок новой версии шоу она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

После того, как стало известно, что главную роль в сериале «Няня Оксана» сыграет комик и ведущая Олеся Иванченко, подписчики Анны обратились к ней с просьбой прокомментировать готовящиеся съемки проекта. На это девушка отреагировала для многих неожиданными позитивными словами.

«Это классно! Я посмотрю с удовольствием», — написала она в Stories.

Ранее стало известно, что исполнительница главной роли в «Няне Оксане» Олеся Иванченко, известная по шоу «Натальная карта», призвала не сравнивать ее с Заворотнюк.