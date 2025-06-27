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16:23, 27 июня 2025Культура

Исполнительница главной роли в «Няне Оксане» призвала не сравнивать ее с Заворотнюк

Иванченко заявила, что не стремится заменить Заворотнюк в сериале «Няня Оксана»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Олеси Иванченко во «ВКонтакте»

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, которая сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана», заявила, что актриса Анастасия Заворотнюк, исполнившая роль Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня», является одной из ее любимых артисток. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам юмористки, героиня Заворотнюк является одной из «главных муз в ее творчестве и любимой няней детства». «Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус», — сказала она, добавив, что новый проект не является ремейком популярного телесериала.

Иванченко отметила, что ее задевают слова о том, что она «заменит» артистку в предстоящем проекте.

Ранее сообщалось, что Олеся Иванченко исполнит главную роль в проекте «Няня Оксана». Сериал расскажет историю девушки из Краснодарского края, которая после расставания с женихом случайно устроилась работать в семью московского вдовца-бизнесмена с тремя детьми. Коллегой Иванченко по съемочной площадке станет звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

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