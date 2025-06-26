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11:58, 26 июня 2025Культура

Стала известна исполнительница главной роли в новой версии «Моей прекрасной няни»

Юмористка Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана»
Ольга Коровина

Фото: страница Олеси Иванченко во «ВКонтакте»

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале «Няня Оксана». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Современная версия культового сериала нулевых «Моя прекрасная няня» расскажет историю девушки из Краснодарского края, которая после расставания с возлюбленным случайно устроилась работать в семью московского вдовца-бизнесмена с тремя детьми.

Проект станет кинодебютом Иванченко. Роль ее работодателя исполнит звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк. Премьера сериала состоится в сентябре на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Ранее сервис HBO Max назвал исполнителей главных ролей в сериале о Гарри Поттере после открытого кастинга, в котором приняли участие более 30 тысяч актеров. Юного волшебника и его друзей сыграют дебютанты.

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