Стала известна исполнительница главной роли в новой версии «Моей прекрасной няни»

Юмористка Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана»

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале «Няня Оксана». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Современная версия культового сериала нулевых «Моя прекрасная няня» расскажет историю девушки из Краснодарского края, которая после расставания с возлюбленным случайно устроилась работать в семью московского вдовца-бизнесмена с тремя детьми.

Проект станет кинодебютом Иванченко. Роль ее работодателя исполнит звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк. Премьера сериала состоится в сентябре на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Ранее сервис HBO Max назвал исполнителей главных ролей в сериале о Гарри Поттере после открытого кастинга, в котором приняли участие более 30 тысяч актеров. Юного волшебника и его друзей сыграют дебютанты.