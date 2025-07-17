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09:04, 17 июля 2025Россия

Двое российских бойцов месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

Бойцы СВО с позывными Кот и Мавроди месяц держали Привольное в условиях голода
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двое российских бойцов с позывными Кот и Мавроди месяц удерживали поселок Привольное в зоне специальной военной операции (СВО) в условиях голода и нехватки боекомплекта. Об этом сообщает издание «Страж Балтики», чей репортаж цитирует Минобороны России.

Как рассказали военнослужащие военкору издания Дмитрию Толмачеву, из всего отряда в восемь человек в строю остались лишь они двое — остальные их сослуживцы получили различные ранения и не могли принимать участие в обороне. Из-за постоянных ударов дронов и артобстрелов украинских войск логистика была нарушена, и единственным способом получить питание и патроны были сбросы с российских беспилотников. По словам военных, иногда им приходилось делить одну банку тушенки на восьмерых на день.

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Тем не менее бойцам удалось держать оборону и отразить все атаки противника. «Сидишь в тишине — вдруг хлопок: пошли. Первая волна, вторая. Мы били прицельно. Поддержка сверху и арта спасали нас. Но в основном — холодная голова», — рассказал боец Мавроди.

Военнослужащий признался журналисту, что даже после того, как их сменили на позиции, он испытывал психологические проблемы. «Мавроди еще долго не мог спать в тишине: в голове звучали выстрелы, он то и дело искал цели», — военкор Толмачев.

Ранее сообщалось, что боец ВДВ прошел по российскому минному полю и заманил на него отряд украинских войск.

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