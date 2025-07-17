Еще одна страна захотела вступить в ЕС

Гуннарсдоттир: Жители Исландии поддерживают переговоры о вступлении в ЕС

Жители Исландии поддерживают переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила министр иностранных дел страны Катрин Гуннарсдоттир, ее слова приводит Politico.

«Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть», — отметила она.

Гуннарсдоттир назвала возобновление переговоров о вступлении в ЕС «жизненно важным с учетом геополитической ситуации». По ее оценке, страна довольно далеко продвинулась в переговорном процессе в 2010 — 2013 годах.

Глава МИД Исландии выразила надежду на поддержку вступления в ЕС со стороны жителей страны. При этом она признала, что существуют «деликатные, эмоциональные» темы, которые станут камнем преткновения на будущих переговорах. Это рыболовство, сельское хозяйство и энергетика.

Летом 2010 года между странами Европейского союза и Исландией началась «скумбриевая война» — спор, возникший из-за квот на вылов скумбрии. Существование квот на вылов рыбы считается одной из причин, по которой Исландия все еще не вступила в Евросоюз.