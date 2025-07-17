Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:48, 17 июля 2025Из жизни

Фламинго стали угрожать приготовлению одного блюда

В Италии фламинго стали уничтожать рис для ризотто
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jannes Jacobs / Unsplash

В Италии фламинго оккупировали рисовые поля и возмутили фермеров. Об этом сообщает Associated Press.

Птицы стали появляться в провинции Феррара, где выращивают сорта риса, используемые в приготовлении ризотто. Они топчутся на специально затопленных полях и копошатся лапами на дне, чтобы найти моллюсков, водорослей и насекомых, и таким образом выкапывают ростки.

Энрико Фабри, один из фермеров, выращивающих рис, рассказал, что фламинго уничтожили 90 процентов его урожая и угрожают разорить его полностью. «Это похоже на то, как если бы у вас забрали новорожденного ребенка», — объяснил он.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Чтобы защитить посевы, фермеры стали постоянно патрулировать поля. Они прогоняют птиц с помощью клаксонов, стука по бочкам и выстрелов из газовых пушек. Однако это почти не помогает. Испугавшись громких звуков, фламинго просто перелетают на соседнее поле.

Фламинго переселились в Феррару из-за изменения климата. На юге Испании, где они раньше обитали, началась засуха. Вице-президент местной ассоциации фермеров отметил, что, хоть фламинго — красивые птицы, они вредят дорогостоящей сфере сельского хозяйства.

Орнитолог Роберто Тинарелли предложил защитить рисовые поля от птиц высокими деревьями или снизить уровень воды, чтобы эта территория перестала быть привлекательной для охоты на моллюсков.

Ранее сообщалось, что в британском зоопарке два самца фламинго усыновили птенца. Предположительно, они подобрали брошенное какой-то парой яйцо, высидели его вместе и теперь воспитывают детеныша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

    В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

    Алеся Кафельникова снялась с голой грудью в мокром топе

    Стало известно о расколе между Трампом и его сторонниками

    В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

    Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры

    Бывшего замминистра обороны России назвали лидером организованной группы

    Сырский впервые поговорил с новым главкомом НАТО в Европе

    В Госдуме решили бороться с почерком врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости