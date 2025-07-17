Фламинго стали угрожать приготовлению одного блюда

В Италии фламинго стали уничтожать рис для ризотто

В Италии фламинго оккупировали рисовые поля и возмутили фермеров. Об этом сообщает Associated Press.

Птицы стали появляться в провинции Феррара, где выращивают сорта риса, используемые в приготовлении ризотто. Они топчутся на специально затопленных полях и копошатся лапами на дне, чтобы найти моллюсков, водорослей и насекомых, и таким образом выкапывают ростки.

Энрико Фабри, один из фермеров, выращивающих рис, рассказал, что фламинго уничтожили 90 процентов его урожая и угрожают разорить его полностью. «Это похоже на то, как если бы у вас забрали новорожденного ребенка», — объяснил он.

Чтобы защитить посевы, фермеры стали постоянно патрулировать поля. Они прогоняют птиц с помощью клаксонов, стука по бочкам и выстрелов из газовых пушек. Однако это почти не помогает. Испугавшись громких звуков, фламинго просто перелетают на соседнее поле.

Фламинго переселились в Феррару из-за изменения климата. На юге Испании, где они раньше обитали, началась засуха. Вице-президент местной ассоциации фермеров отметил, что, хоть фламинго — красивые птицы, они вредят дорогостоящей сфере сельского хозяйства.

Орнитолог Роберто Тинарелли предложил защитить рисовые поля от птиц высокими деревьями или снизить уровень воды, чтобы эта территория перестала быть привлекательной для охоты на моллюсков.

Ранее сообщалось, что в британском зоопарке два самца фламинго усыновили птенца. Предположительно, они подобрали брошенное какой-то парой яйцо, высидели его вместе и теперь воспитывают детеныша.

