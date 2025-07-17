Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:46, 17 июля 2025Культура

Французский певец получил подарок от Путина

Поддержавший СВО певец Лаланн получил в подарок портрет Путина с его автографом
Андрей Шеньшаков

Фото: Christophe Ena / Pool via Reuters

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков вручил известному певцу Франсису Лаланну портрет президента страны Владимира Путина, подписанный им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Лаланн посетил парижскую резиденцию дипломата, где получил благодарность за поездку в Россию и активную гражданскую позицию.

«Я глубоко восхищен Путиным, ведь он является не только незаменимым для России, но и незаменимым для всего современного мира», — сообщил артист в разговоре с журналистами.

В мае французский певец и актер заявлял, что готов спеть для российских солдат в зоне спецоперации. Позднее Лаланн записал гимн дружбы «Моя Россия» вместе с певицей Еленой Максимовой. Композиция была исполнена ими на русском языке.

Ранее стало известно, что Франсис Лаланн рассказал о причинах своего приезда в Москву. По его словам, он прилетел в столицу России специально, чтобы местные жители увидели другой образ Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже спланировали». НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли в неслыханные сроки. Что об этом известно?

    Автомобили начали уходить под воду в Москве и попали на видео

    Запрет россиянам на купание в отеле Египта под угрозой расстрела опровергли

    Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52

    Россиянин задолжал свыше 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны

    Оценено влияние любви к аниме на отношения

    Сотни пассажиров и экипаж самолета пострадали из-за «запаха ношеных носков» на борту

    В Грузии назвали число пресеченных за 4 года попыток госпереворота

    Полонист оценил закон Рады о терроре против украинцев в Польше

    Эстонцы впервые постреляли из французских гаубиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости