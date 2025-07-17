Французский певец получил подарок от Путина

Поддержавший СВО певец Лаланн получил в подарок портрет Путина с его автографом

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков вручил известному певцу Франсису Лаланну портрет президента страны Владимира Путина, подписанный им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Лаланн посетил парижскую резиденцию дипломата, где получил благодарность за поездку в Россию и активную гражданскую позицию.

«Я глубоко восхищен Путиным, ведь он является не только незаменимым для России, но и незаменимым для всего современного мира», — сообщил артист в разговоре с журналистами.

В мае французский певец и актер заявлял, что готов спеть для российских солдат в зоне спецоперации. Позднее Лаланн записал гимн дружбы «Моя Россия» вместе с певицей Еленой Максимовой. Композиция была исполнена ими на русском языке.

Ранее стало известно, что Франсис Лаланн рассказал о причинах своего приезда в Москву. По его словам, он прилетел в столицу России специально, чтобы местные жители увидели другой образ Франции.