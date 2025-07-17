Германия пообещала Украине дальнобойное оружие

Канцлер Германии Мерц пообещал, что Украина скоро получит дальнобойное оружие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует РИА Новости.

«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — пообещал бундесканцлер, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus ВСУ.