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18:53, 17 июля 2025Мир

Германия пообещала Украине дальнобойное оружие

Канцлер Германии Мерц пообещал, что Украина скоро получит дальнобойное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters Staff / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует РИА Новости.

«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — пообещал бундесканцлер, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus ВСУ.

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