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14:15, 17 июля 2025Экономика

Грузия нашла способ защититься от рисков отключения от SWIFT

Нацбанк: Грузия обсуждает подключение к китайской системе платежей CIPS
Вячеслав Агапов

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия обсуждает возможность подключения к китайской системе платежей CIPS. О найденном способе защититься от рисков отключения от SWIFT сообщили в пресс-=службе Национального Банка республики.

По итогам встречи с президентом CIPS Фу Хуаном в Тбилиси руководитель Нацбанка страны Натия Турнава подчеркнула, что платежная и расчетная системы Грузии постоянно совершенствуются, а партнерство с CIPS упростит платежи, переводы и транзакции между двумя странами, а также укрепит позиции Грузии в Среднем коридоре.

Ранее в среду 16 июля Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы SWIFT.

По данным Politico, чиновники Евросоюза также рассматривают возможную отмену безвизового режима с Грузией. Такой шаг станет ответом на подавление протестов в республике. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия рискует на долгое время потерять шанс стать членом ЕС.

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