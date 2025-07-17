Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 17 июля 2025Россия

Губернатор ответил на страхи россиян рожать фразой «бог даст деточку — даст и денюжку»

Паслер объяснил, почему отсутствие жилья не должно сказываться на деторождении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции объяснил, почему отсутствие жилья не должно быть сдерживающим фактором для появления детей. На страхи россиян рожать он ответил
фразой «бог даст деточку — даст и денюжку», передает 66.RU.

Главе российского региона был задан вопрос: как молодой семье решиться на рождение ребенка, если квартира в Екатеринбурге стоит в 10 раз больше материнского капитала, а у ипотеки неподъемная ставка. На это Паслер заявил, что в молодости рассуждал также, но потом «один умный человек сказал ему: "Бог даст деточку — даст и денюжку"».

«Мотивация создать условия точно даст новую траекторию развития. Я в этом не сомневаюсь, и вы должны в это поверить, когда сами в это поверите, этот вопрос через некоторое время обязательно снимется», — отметил Паслер.

Он также подчеркнул, что ключевая ставка по ипотеке может снизиться в любой момент. «Много что может поменяться. Сегодня одна ставка по ипотеке, завтра она понизится в два-три раза. В течение года-полутора ситуация кардинально поменяется, и у вас появится опция взять кредитные ресурсы», — заключил он.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви заявил, что россиянам не нужны деньги для того, чтобы рожать больше детей, поскольку дополнительные финансовые выплаты не помогут улучшить демографию в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума приняла поправки о наказании за поиск экстремистских материалов

    Раскрыты данные о построенной за счет бюджета недвижимости экс-замминистра обороны России

    Губернатор ответил на страхи россиян рожать фразой «бог даст деточку — даст и денюжку»

    Популярность падела у россиян объяснили

    Грузия нашла способ защититься от рисков отключения от SWIFT

    Россиянин придумал новый способ залезть в машину и попал на видео

    В Киеве ИИ попросили ответить на вопрос «Что такое Украина?»

    Раскрыта стоимость осенних туров в Японию

    19-летний велогонщик погиб во время заезда

    Индия анонсировала полет астронавта на корабле Gaganyaan

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости