Губернатор ответил на страхи россиян рожать фразой «бог даст деточку — даст и денюжку»

Паслер объяснил, почему отсутствие жилья не должно сказываться на деторождении

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции объяснил, почему отсутствие жилья не должно быть сдерживающим фактором для появления детей. На страхи россиян рожать он ответил

фразой «бог даст деточку — даст и денюжку», передает 66.RU.

Главе российского региона был задан вопрос: как молодой семье решиться на рождение ребенка, если квартира в Екатеринбурге стоит в 10 раз больше материнского капитала, а у ипотеки неподъемная ставка. На это Паслер заявил, что в молодости рассуждал также, но потом «один умный человек сказал ему: "Бог даст деточку — даст и денюжку"».

«Мотивация создать условия точно даст новую траекторию развития. Я в этом не сомневаюсь, и вы должны в это поверить, когда сами в это поверите, этот вопрос через некоторое время обязательно снимется», — отметил Паслер.

Он также подчеркнул, что ключевая ставка по ипотеке может снизиться в любой момент. «Много что может поменяться. Сегодня одна ставка по ипотеке, завтра она понизится в два-три раза. В течение года-полутора ситуация кардинально поменяется, и у вас появится опция взять кредитные ресурсы», — заключил он.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви заявил, что россиянам не нужны деньги для того, чтобы рожать больше детей, поскольку дополнительные финансовые выплаты не помогут улучшить демографию в стране.