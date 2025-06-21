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17:27, 21 июня 2025Россия

В РПЦ заявили о ненужности денег для рождения детей

Протоиерей Ткачев: Россиянам не нужны деньги, чтобы рожать больше детей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tatiana Bobkova / Shutterstock / Fotodom

Россиянам не нужны деньги для того, чтобы рожать больше детей, поскольку дополнительные финансовые выплаты не помогут улучшить демографию в стране. Такое мнение выразил протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви (РПЦ), об этом сообщает Ura.ru.

«Люди рожать не хотят, дадим им денег, и дальше что? Сегодня есть такие семьи, которые рожают много и рожают здоровых детей и не разводятся (...). Денег у них не то что очень много, может, даже совсем мало… Дашь им денег, не дашь — ничего не изменится, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько ни дай — не поможет», — заявил священник.

По словам Ткачева, чтобы изменить демографическую ситуацию в России, нужно использовать «духовные и моральные методы», не исключая при этом «материальных стимулов». Он добавил, что есть проблемы, которые можно решить «естественными способами, а для других необходима молитва».

17 июня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл порассуждал о демографии и покорении новых планет, а идею спада рождаемости из-за нехватки ресурсов назвал противоречащей христианскому учению. По его словам, опыт многих стран показывает, что невозможно обеспечить всех благами по верхней планке, так как для этого не хватит ресурсов, но это не должно сказываться на рождаемости.

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