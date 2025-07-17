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00:02, 17 июля 2025Из жизни

Исследователь паранормальных явлений скончался во время турне с одержимой демонами куклой

Исследователь паранормальных явлений умер во время турне с демонической куклой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @dan_rivera_nespr

В США скончался известный исследователь паранормальных явлений Дэн Ривер. Об этом сообщает Evening Sun.

Медики провели ему сердечно-легочную реанимацию, но так и не смогли спасти. Риверы не стало в возрасте 54 лет. Что именно произошло с исследователем, станет известно после вскрытия.

Мужчина находился в Геттисберге в рамках турне Devils on the Run. Совместно с Обществом экстрасенсорных исследований Новой Англии (NESPR) он показывал в разных городах магические артефакты, в том числе тряпичную куклу Аннабель, якобы одержимую демонами. Ривера рассказывал, что сам изготовил коробку для демонической куклы. По его словам, он сделал ее из трех крестов, а в краску добавил святую воду.

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История Аннабель якобы началась в 1968 году, когда ее подарили студентке, учившейся на медсестру. Та поставила куклу в комнате, которую делила с другой девушкой. Вскоре они стали замечать странные явления. Приглашенный медиум объяснил их одержимостью. По его словам, в куклу вселился злой дух покойной шестилетней девочки по имени Аннабель.

Куклой заинтересовались Эд и Лоррейн Уоррены — основатели NESPR. Они забрали Аннабель в свой музей и закрыли в специальной коробке. Эта кукла стала вдохновителем популярной франшизы фильмов ужасов «Заклятие».

Ранее сообщалось, что католический священник Карлос Мартинос убедился в существовании демонов после одного из сеансов экзорцизма. Он вспомнил, как одержимая девушка отбросила от себя 100-килограммового мужчину.

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