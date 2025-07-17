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15:48, 17 июля 2025Россия

История с запиской ребенка об избиениях в российской семье получила продолжение

RT: Написавшая записку об избиениях в семье девочка отказалась от своих слов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Написавшая записку об избиениях в семье в Братске девочка отказалась от своих слов. Продолжение истории публикует RT.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, ребенок рассказала о побоях, когда родителей не было рядом, а затем якобы передумала и заявила, что ничего не было.

В Следственном Комитете пояснили, что пока делать выводы рано. «Проверка продолжается. С девочкой продолжают работать психологи, записка на экспертизе», — обозначили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок написал записку об избиениях в семье и бросил ее в окно соседке, надеясь на помощь. Получившая послание жительница обратилась в полицию. По ее словам, в последнее время слышала детские крики у соседей.

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