История с запиской ребенка об избиениях в российской семье получила продолжение

RT: Написавшая записку об избиениях в семье девочка отказалась от своих слов

Написавшая записку об избиениях в семье в Братске девочка отказалась от своих слов. Продолжение истории публикует RT.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, ребенок рассказала о побоях, когда родителей не было рядом, а затем якобы передумала и заявила, что ничего не было.

В Следственном Комитете пояснили, что пока делать выводы рано. «Проверка продолжается. С девочкой продолжают работать психологи, записка на экспертизе», — обозначили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок написал записку об избиениях в семье и бросил ее в окно соседке, надеясь на помощь. Получившая послание жительница обратилась в полицию. По ее словам, в последнее время слышала детские крики у соседей.