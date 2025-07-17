Избиение женщиной ребенка со словами «не ори» в российском детсаде попало на видео

Под Оренбургом в детском саде женщина избила ребенка, ее сняли на видео

Избивающая ребенка в российском детском саду женщина попала на видео. Снятый очевидцем видеоролик опубликовал Telegram-канал «UTV | Оренбург».

Кадры были сняты в городе Бузулуке. На видео находящаяся за кадром россиянка бьет сидящую за столом девочку. «Не ори!» — требует она, когда ребенок начинает плакать. Затем видео обрывается.

Пользователи сети, на которых ссылается канал, утверждают, что девочка отказывалась есть. Ролик якобы был снят в частном детсаде, а ударившая ее несколько раз женщина — заведующая.

Ранее в Татарстане детский тренер по футболу заставил воспитанников пинать ребенка и попал на видео. На кадрах видно, как другие дети по команде педагога окружают ребенка и осыпают его ударами. В это время тренер спокойно наблюдает за происходящим.