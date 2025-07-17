Известная 60-летняя актриса показала грудь в откровенном бюстгальтере

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала новые откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала перед камерой в голубом бюстгальтере от бикини, лямки которого украшены золотистыми вставками. При этом на размещенных кадрах видно, как чашки изделия подчеркивают форму и объем груди Херли.

Кроме того, можно заметить, что звезда «Остина Пауэрса» дополнила свой образ ярким макияжем глаз и светло-розовой помадой. Вдобавок она распустила волосы и сделала «мокрую» укладку.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет идеальных откровенных снимков. Тогда актриса посоветовала поклонницам фотографироваться в купальниках на восходе или на закате.