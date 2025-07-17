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18:17, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская журналистка раскрыла настроения эмигрантов в Израиле

Журналистка Петровская не заметила у эмигрантов в Израиле упаднического настроя
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Florion Goga / Reuters

Известная российская журналистка Ирина Петровская приехала в Израиль и раскрыла настроения эмигрантов. На эту тему она высказалась, беседуя с каналом Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

Петровская отметила, что во время путешествия в Израиль встретилась со многими людьми, которые в разные годы и по разным причинам эмигрировали в эту страну. По ее словам, хотя большинство из них после переезда столкнулись с трудностями, впоследствии их жизнь наладилась.

«Они здесь обрели себя, они чувствуют себя частью этой страны, они благодарны Израилю. И тоже по-разному продолжают свою рабочую, профессиональную деятельность», — добавила журналистка. Она также указала, что не заметила среди эмигрантов упаднических настроений.

Ранее ведущий Sheinkin40 и бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал, что после переезда в Израиль первое время испытывал сильный стресс. Он объяснил это потерей комфорта и отсутствием стабильности в жизни.

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