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23:46, 17 июля 2025Мир

Киев отреагировал на санкции Венгрии против украинских военачальников

Сибига счел абсурдным решение Венгрии запретить въезд украинским военачальникам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на санкции Венгрии против трех украинских военачальников. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

По словам Сибиги, Киев готовит ответные меры против Будапешта. «Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным», — заявил он.

Ранее Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт предложил также внести их в санкционный список Евросоюза. Речь идет о начальнике штаба Сухопутных войск Украины, командующем Западным оперативным командованием и начальнике мобилизационного управления Министерства обороны Украины.

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