Киев отреагировал на санкции Венгрии против украинских военачальников

Сибига счел абсурдным решение Венгрии запретить въезд украинским военачальникам

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на санкции Венгрии против трех украинских военачальников. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

По словам Сибиги, Киев готовит ответные меры против Будапешта. «Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным», — заявил он.

Ранее Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт предложил также внести их в санкционный список Евросоюза. Речь идет о начальнике штаба Сухопутных войск Украины, командующем Западным оперативным командованием и начальнике мобилизационного управления Министерства обороны Украины.

