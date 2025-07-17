Сийярто: Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников

Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС в четверг, 17 июля.

«Вчера в Брюсселе мы инициировали включение трех высокопоставленных украинских военных в санкционный список Евросоюза. (...) Пока этого не произошло, сегодня мы приняли меры по запрету на въезд всех этих трех лиц на территорию Венгрии», — сказал он.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт предложил Евросоюзу внести в этот список начальника штаба Сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Министерства обороны Украины.

Ранее Сийярто шокировало то, что лидеры стран Европейского союза предпочитают закрывать глаза на насильственную мобилизацию на Украине. Он также назвал расправу украинского военкомата над закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном неприемлемой.